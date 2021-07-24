В Таджикистане заявили о конфликте с киргизами на своей территории

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана заявил, что субботняя перестрелка на таджикско-киргизской границе между пограничниками произошла на таджикской территории.

Согласно сообщению, заявление киргизской погранслужбы о том, что участок Куммазор находится на территории Киргизии, "не имеет юридического основания". "Так как, согласно документам о национальном территориальном размежевании 1924-1927 годов и соглашениям паритетной комиссии 1989 года, данный участок полностью принадлежит Республике Таджикистан", - говорится в тексте.

Киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами. По данным ГКНБ Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.

Ранее в субботу киргизские пограничники заявили о перестрелке на границе.