Число случаев COVID-19 в мире превысило 193,7 млн

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило 193 млн 740 тыс. 594, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв, связанных с COVID-19, достигло 4 млн 152 тыс. 592 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия. В Соединенных Штатах выявлено суммарно 34 млн 430 тыс. 608 инфицированных COVID-19, умерли 610 850 пациентов. В Индии количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 млн 371 тыс. 901, а общее число умерших - 420 551. В Бразилии зарегистрировано 19 млн 670 тыс. 534 заболевших и 549 448 умерших от болезни.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 534,8. В США на 1 млн жителей скончалось 1 882 человека, в Индии - 302, Бразилии - 2 566.