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Великобритания задумалась о блокировке участия КНР в развитии своей атомной отрасли

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Лондон изучает способы заблокировать участие КНР в реализации в Великобритании будущих проектов, связанных с ядерной энергетикой. Об этом сообщает в понедельник "Би-би-си" со ссылкой на источники в британском правительстве.

Таким образом, источники подтвердили появившуюся ранее в СМИ подобную информацию. Однако, указывает "Би-би-си", конкретное решение по этому вопросу властям еще предстоит принять.

Как отмечается, возможный шаг властей может затронуть проект Sizewell C в графстве Саффолк, где ключевую роль должна будет исполнять поддерживаемая властями Китая компания China General Nuclear Power Group, а также проект Bradwell B в графстве Эссекс, ведущим разработчиком которого является китайская сторона.

В министерстве бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании эту информацию не подтвердили. Представитель ведомства в свою очередь подчеркнул, что все ядерные проекты в стране реализуются с соблюдением ряда стандартов, отвечающих требованиям в сфере безопасности и юридическим требованиям.

"Би-би-си" напоминает, что участие Китая в развитии ядерной отрасли Великобритании началось с соглашения, заключенного в 2015 году тогдашним британским премьер-министром Дэвидом Кэмероном и председателем КНР Си Цзиньпином.

Между тем представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в понедельник призвал Лондон избегать дискриминации в отношении китайских компаний. Он отметил, что Китай и Великобритания имеют важные торговые и инвестиционные связи, поэтому сторонам следует сотрудничать ради обоюдной выгоды.

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