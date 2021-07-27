В Германии судят пенсионера за хранение танка "Пантера" в подвале

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Юристы в Германии спорят о том, как поступить с пенсионером, который хранил в своем подвале танк времен Второй мировой войны, зенитную пушку и торпеду, сообщает BBC News.

Эти предметы были вывезены из дома в северном городе Хейкендорф (земля Шлезвиг-Гольштейн) в 2015 году. Военным потребовалось почти девять часов на извлечение и погрузку танка "Пантера" без гусениц из подвала жилого дома. Изначально дом обыскивали на предмет украденных нацистских произведений искусства.

Прокуроры и адвокаты защиты в настоящее время ведут переговоры о возможных наказаниях, включая условный срок и штраф в размере до 500 тысяч евро (43 658 550 рублей). Обвиняемый также должен найти новые дома для предметов его коллекции. По словам его адвоката, американский музей заинтересован в приобретении танка "Пантера". Адвокат также сообщил, что немецкие коллекционеры обращались к подсудимому по поводу других предметов, в том числе штурмовых винтовок и пистолетов, сообщают местные СМИ.

На судебном заседании в понедельник в городе Киль адвокаты пытались определить, нарушил ли пенсионер закон Германии о контроле над военным оружием. Закон регулирует производство оружия, продажу и перевозку. Защита утверждает, что многие орудия больше не функционируют и что танк был куплен на металлолом. Адвокаты предлагают снизить размер штрафа до 50 тысяч евро (4 365 855 рублей), сообщает газета Die Welt. Между тем, прокуроры предположили, что часть оружия и боеприпасов все еще может быть использована.

Еще одно слушание по этому делу назначено на среду, а решение ожидается в следующем месяце.