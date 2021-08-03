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В Германии пенсионера оштрафовали и обязали передать музею танк "Пантера"

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Суд в Германии оштрафовал на 250 тысяч евро 84-летнего коллекционера за незаконное хранение арсенала и обязал в течение двух лет продать или подарить танк "Пантера" и зенитное орудие музею или официальным коллекционерам, сообщает Focus. Он также получил 14 месяцев тюрьмы условно.

Танк, зенитное орудие калибра 8,8 сантиметра, торпеду, миномет и стрелковое оружие, в том числе автоматическое, с боеприпасами у него дома в Хайкендорфе (Кильский залив) нашли при обыске в 2015 году. Сначала к нему пришли с обыском по делу о похищенных нацистами произведениях искусства. Эти оперативники ничего для себя интересного не нашли, но рекомендовали другой следственной группе присмотреться к хозяину дома.

ВВС отмечает, что для изъятия танка без гусениц с участка пенсионера двум десяткам солдат потребовалось почти девять часов.

Ему вменили нарушение закона о контроле за боевым оружием. Защита возражала, что он мирный коллекционер и страстный любитель вооружений. Местные СМИ рассказали, что соседи пенсионера видели танк только один раз: однажды зимой хозяин использовал его как снегоуборщик.

В результате обвинение, защита и суд согласовали для него условный срок в обмен на признание вины.

Киль Германия Пантера

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