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В Абхазии из-за ливней начались наводнения

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Сильные ливни в Абхазии спровоцировали наводнение в городах и районах республики.

"Мощный грозовой фронт, прошедший ночью над территорией республики, привел к повышению уровня рек и подтоплениям", - сообщает пресс-служба МЧС республики.

По данным спасательного ведомства, основной удар стихия нанесла по Гудауте и Гудаутскому району.

"Уровень местных рек поднялся почти до двух метров. Затопило не менее 350 домов, в некоторых местах пришлось эвакуировать жителей. В спасательной операции задействовано семь единиц техники, 45 человек личного состава пожарно-спасательной части города Гудаута, а также поисково-спасательные отряды городов Гагра и Сухум", - говорится в сообщении.

"Ночью проводили эвакуацию, оттаскивали автомобили. Кому в чем-то нужна была помощь, оказывали", - сообщил журналистам первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Тигран Делибалтян. По его словам, с утра спасатели помогают пострадавшим откачивать воду из домов.

В столице республики Сухуме оказались подтопленными жилые дома по улицам Чанба, Щеглова, Агрба и Ашхацава. Пострадали около 30 домов. Однако эвакуация жителей людей не понадобилась. Столичный поисково-спасательный отряд задействовал пять единиц спецтехники и 30 человек личного состава.

По данным МЧС, В Очамчырском районе в результате наводнения подтоплены дома в некоторых селах. Вышедшая из берегов река Тоумыш затруднила движение по республиканской автотрассе в районе одноименного села.

Также из-за шквалистого ветра были повалены две опоры высоковольтной линии Бзыбь-220. На месте аварии работают аварийные бригады РУП "Черноморэнерго.

"Подразделения МЧС республики всю ночь и с раннего утра ведут работы по устранению последствий непогоды во всех пострадавших районах", - говорится в сообщении МЧС.

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