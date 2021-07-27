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В ЕС 70% взрослого населения привились хотя бы одной дозой вакцины

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Европейский союз выполнил свою программу-минимум по вакцинации от COVID-19 – привить до конца июля хотя бы одной дозой вакцины 70% взрослого населения ЕС.

"ЕС сдержал слово и выполнил свое обязательство. Наша цель состояла в том, чтобы в июле защитить 70% взрослого населения Европейского союза хотя бы одной прививкой. Сегодня мы достигли этой цели. А 57% взрослых уже имеют полную защиту двойной вакцинацией", - заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что эти цифры ставят Европу в число мировых лидеров вакцинации. ЕС начал кампанию с запозданием, но процесс наверстывания был очень успешным.

При этом фон дер Ляйен призвала европейцев продолжать усилия и привиться всем по возможности, потому что распространившийся вариант вируса "дельта" очень опасен.

ЕС продолжит поставлять вакцины в достаточном количестве, добавила она.

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