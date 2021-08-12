Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:14Заразились
на 12.08В России 6 534 791+21 932В мире 204 729 264+706 957

В Германии привились от COVID-19 56% населения

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В В Германии полностью привиты от коронавируса 46,7 млн человек, или 56,1% от населения, написал в твиттере глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.

Как минимум одну дозу вакцины получили 52,2 миллиона граждан, или 62,8% населения.

Министр добавил, что привившиеся выбрали для себя безопасную осень и зиму и что вакцинация вернет всем свободу.

26 июля Шпан информировал, что полностью привиты 41,1 млн (49,4%) граждан Германии, и минимум одну дозу получили 50,6 млн (60,9%) человек.

10 августа правительство ФРГ объявило, что с 11 октября государство прекратит оплачивать ПЦР-тесты на коронавирус для тех, кто имел возможность привиться, но по каким-то причинам этого не сделал. Это решение принято ради стимулирования вакцинации. Исключение сделают для тестирования беременных женщин, подростков и детей.

Хроника коронавируса. Август.

13
Изоляция австралийского Мельбурна будет продлена на неделю после того, как штат Виктория зафиксировал 20 новых случаев заражения COVID-1911 августа. В Непале проходит вакцинация пожилых людей от коронавируса COVID-19 препараторм AstraZeneca.9 августа. В Чили объявили национальный траур в память о гражданах страны, умерших от коронавируса. 6 августа. В Италии "зеленый пропуск" (документ с данными о вакцинации) стал обязательным для преподавателей, пассажиров общественного транспорта, посетителей музеев и ресторанов.5 августа. В школах Бразилии возобновились занятия после полутора лет дистанционного обучения.3 августа. Более 85 процентов взрослого населения в Шанхае прошли полный курс вакцинации.2 августа. В Израиле проходит вакцинация третьей дозой препарата Pfizer-BioNTech людей старше 60 лет. 2 августа. В Берлине прошли 13 акций протеста против коронавирусных ограничений. В ходе воскресных протестов задержали около 600 человек.2 августа. Сотрудники скорой оказывают помощь бездомным с COVID-19 на улицах Бангкока.2 августа. Власти КНР заявили, что остановить распространение COVID-19 пока не удается.1 августа. Власти Индии приказали закрыть магазины в некоторых рыночных зонах после резкого роста числа случаев заболевания COVID-19 в Ченнаи.1 августа. В Японии продлили до конца августа режим чрезвычайной ситуации в трёх префектурах Токио - Сайтаме, Тибе и Канагаве - и западной префектуре Осака.1 августа. В столице Великобритании прошел полумарафон "Достопримечательности Лондона". Забег стал первым крупномасштабным беговым мероприятием, проведенным после ослабления карантинных ограничений.
Изоляция австралийского Мельбурна будет продлена на неделю после того, как штат Виктория зафиксировал 20 новых случаев заражения COVID-19
Германия Минздрав коронавирус Йенс Шпан

Новости по теме

Новости

Талибы остановились в 130 км от столицы Афганистана

Талибы остановились в 130 км от столицы Афганистана

В Белоруссии задержали экс-кандидата в президенты Дмитриева

В Белоруссии задержали экс-кандидата в президенты Дмитриева

В Турции из-за наводнений погибли пять человек

Пограничники Латвии остановили 91 нелегала на границе с Белоруссией

Пограничники Латвии остановили 91 нелегала на границе с Белоруссией

В страны Средиземноморья пришла сильнейшая жара

В страны Средиземноморья пришла сильнейшая жара

Правозащитники в Белоруссии заявили о задержании бывшего посла в Словакии

Пандемия коронавируса

Границы Новой Зеландии останутся закрытыми до конца года

Границы Новой Зеландии останутся закрытыми до конца года

Что случилось этой ночью: четверг, 12 августа

Пандемия коронавируса

Разведка США не пришла к единому выводу о происхождении коронавируса

Politico сообщило о возможной эвакуации посольства США в Афганистане

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');