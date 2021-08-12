В Германии привились от COVID-19 56% населения

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В В Германии полностью привиты от коронавируса 46,7 млн человек, или 56,1% от населения, написал в твиттере глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.

Как минимум одну дозу вакцины получили 52,2 миллиона граждан, или 62,8% населения.

Министр добавил, что привившиеся выбрали для себя безопасную осень и зиму и что вакцинация вернет всем свободу.

26 июля Шпан информировал, что полностью привиты 41,1 млн (49,4%) граждан Германии, и минимум одну дозу получили 50,6 млн (60,9%) человек.

10 августа правительство ФРГ объявило, что с 11 октября государство прекратит оплачивать ПЦР-тесты на коронавирус для тех, кто имел возможность привиться, но по каким-то причинам этого не сделал. Это решение принято ради стимулирования вакцинации. Исключение сделают для тестирования беременных женщин, подростков и детей.