Шойгу счел, что США с уходом из Афганистана захотят разместить свои объекты в других странах

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - США на фоне вывода контингентов НАТО из Афганистана пытаются создавать в ряде стран логистические структуры для последующего размещения там своих объектов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на совещании глав военных ведомств государств - участниц ШОС.

"Поспешный вывод иностранных контингентов спровоцировал дополнительный резкий скачок военно-политической напряжённости и всплеск боевых действий. При этом американцы больше озабочены возможностью создания в центральноазиатских государствах новых транзитных маршрутов и логистических структур, размещением своих военных баз и объектов", - сказал Шойгу.

По его словам, российским военным известно о таких попытках.

"Считаем, что это ни к чему хорошему не приведет, а только может повлечь за собой длительное присутствие Альянса в регионе и дополнительную нестабильность", - сказал министр.

В этом контексте, отметил Шойгу, "исключительно важно проводить постоянные консультации между нашими странами с тем, чтобы не допустить перетекания дестабилизирующих процессов на территории государств ШОС".

"Приветствуем любые международные инициативы по содействию политическому урегулированию афганского конфликта", - сказал Шойгу.