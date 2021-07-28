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Патриарх Кирилл поздравил президента Украины с Днем крещения Руси

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравление президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю Дня крещения Руси, которое отмечается 28 июля.

"Судьбоносный выбор святого равноапостольного князя Владимира стал поворотным моментом в истории восточнославянских народов, предопределил дальнейший путь их социального и культурного развития, на века заложил основы духовного единства наших стран", - говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви.

По словам предстоятеля, особенно дорог этот праздник миллионам верующих Украины, "ведь именно из Днепровской купели славного града Киева воссиял свет православия по всей Руси".

"Продолжая дело равноапостольного князя, Церковь и ныне мужественно несет миру свидетельство о Христе, прилагает активные усилия для совершения дел милосердия и духовного просвещения современников", - пишет патриарх Зеленскому, выражая надежду на "развитие доброго взаимодействия органов государственной власти страны с Украинской православной церковью ради созидания гражданского согласия и утверждения в жизни людей высоких нравственных ценностей".

В заключение патриарх пожелал президенту "крепкого здравия, помощи Божией и успехов в трудах на ответственном президентском посту, а народу Украины - мира и благополучия".

День крещения Руси - памятная дата в России, отмечается 28 июля в память о событии, произошедшем в 988 году. В православном церковном календаре эта дата – день памяти великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси.

Украина Владимир Зеленский РПЦ патриарх Кирилл

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