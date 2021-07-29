Число жертв трагедии на стадионе "Хиллсборо" достигло 97

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Через 32 года после смертельной давки на стадионе "Хиллсборо" в Шеффилде умер получивший тяжелые травмы, переживший гипоксию и ставший инвалидом болельщик "Ливерпуля". Эндрю Девайну было 55 лет, он умер 27 июля, сообщила его семья через пресс-службу "Ливерпуля".

В клубе отметили, что Девайн, по оценкам врачей, должен был прожить не больше шести месяцев после давки. Однако он прожил еще 32 года, по возможности посещал матчи "Ливерпуля" и до конца жизни оставался фанатом этой команды.

28 июля коронер в суде признал Девайна жертвой убийства по неосторожности, решив, что его смерть стала последствием травм, полученных в давке по вине организаторов работы со зрителями.

Justice for the 97. God Bless you Andrew Devine. YNWA❤️⚽ pic.twitter.com/MSdrWLda2k — Roy (TV's Own) #FSGOUT (@Roy85995475) July 28, 2021

15 апреля 1989 года на стадионе "Хиллсборо" должен был пройти полуфинальный матч Кубка Англии между "Ливерпулем" и клубом "Ноттингем Форест".

Полицейские не сумели справиться с большой толпой болельщиков гостевой команды, в том числе нескольких тысяч безбилетников, которых перед матчем нужно было срочно пропустить на стоячие трибуны. За минуты до начала игры они разрешили пройти многочисленной толпе, которая устроила давку в уже заполненном центральном секторе. Снаружи напирали другие желающие пройти, а в первых рядах люди, придавленные к металлической решетке у кромки поля, задыхались.

Игру остановили только через шесть минут.

Тогда 82 человека были задавлены насмерть на месте, еще 14 умерли в тот же день в больнице. 14-летний подросток умер четыре дня спустя. До Девайна последней жертвой трагедии считался Тони Блэнд, который после давки впал в кому и был отключен от аппаратов по поддержанию жизни в 1993 году.

Трагедия в Шеффилде считается самым страшным событием в истории британского спорта. После нее были пересмотрены стандарты безопасности для футбольных стадионов. В частности, там запретили отгораживать зрителей от поля решеткой и полностью отказались от стоячих мест.

Сразу после давки полицейские возложили ответственность за случившееся на неуправляемых болельщиков, обвиняя их в попытках прорваться в чужие сектора. Семьи погибших и пострадавших пытались добиться пересмотра этой версии и признания вины полицейских, которые не сумели организовать безопасный проход на стадион.

В сентябре 2012 года независимая комиссия во главе с епископом Ливерпуля Джеймсом Джонсом по итогам двухлетней работы объявила, что полиция несправедливо обвинила болельщиков в массовой гибели людей и что полицейские подтасовывали факты, пытаясь выгородить своих и переложить вину на фанатов. После этого тогдашний премьер-министр Великобритании Джеймс Кэмерон извинился перед семьями погибших.

В 2016 году завершилось судебное следствие, по итогам которого события на стадионе были признаны непреднамеренным убийством.

В 2021 году два полицейских подразделения согласились выплатить компенсации примерно 600 пострадавшим, сообщает ВВС. Однако до сих пор никто не был судим и осужден в связи со случившимся или с попытками скрыть ошибки и фальсифицировать доказательства вины фанатов.