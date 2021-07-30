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Всех приезжающих в Германию обяжут иметь тест на COVID или документ об антителах

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Правительство Германии вводит обязательные тесты на коронавирус для всех граждан, возвращающихся в Германию из отпуска, сообщил вице-канцлер Олаф Шольц в эфире телеканала ARD.

Таблоид Bild со ссылкой на подготовленные правительством документы сообщает, что с воскресенья "все путешествующие старше 12 лет должны иметь документ, подтверждающий отрицательный тест, прививку или справку об уже перенесенном коронавирусе".

Исключения составляют граждане, путешествующие транзитом или те, кто живет и работает на границе и ездит, например, из Польши в Германию на работу. Для таких граждан будет введен контроль методом случайной выборки.

Ожидается, что новое правило будет согласовано и принято правительством в пятницу, его действие начнется с воскресенья. Правило будет касаться всех путешествующих на самолетах, поездах, автомобилях или приезжающих по морю.

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