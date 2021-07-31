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Побеспокоившая гризли в нацпарке женщина предстанет перед судом в США

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В США женщине по имени Саманта Деринг из штата Иллинойс предъявлены обвинения нарушении покоя представителей дикой природы, в конце августа она предстанет перед судом, сообщает "Би-би-си".

Женщина в составе туристической группы была на экскурсии в Йеллоустонском национальном парке, где они встретили самку гризли с двумя детенышами. Игнорируя правила парка и предупреждения сотрудников, Деринг стала фотографировать медведицу и продолжала, пока животное не кинулась в ее сторону.

CBS Chicago поясняет, что посетителям парка запрещено приближаться к медведям ближе, чем на 300 футов (около 91,5 метра), а Деринг оказалась примерно в 15 футах (4,5 метрах) от гризли.

С помощью очевидцев полиция установила личность женщины и нашла фотографии медведицы в ее соцсетях. Ей предъявлены обвинения в соответствии с федеральным законом, который запрещает "кормить, прикасаться, дразнить, пугать или преднамеренно нарушать условия гнездования, размножения или другой деятельности диких животных".

Деринг должна предстать перед судом штата Вайоминг 26 августа.

США Национальный парк Йеллоустон

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