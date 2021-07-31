За золотую англо-саксонскую монету на торгах рассчитывают выручить $280 тыс.

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Англо-саксонская монета, найденная в графстве Уилтшир, выставлена на торги. Как сообщает "Би-би-си", за нее рассчитывают выручить до 200 тыс. фунтов ($280 тыс.). Аукцион пройдет 8 сентября.

Монета номиналом в 30 пенсов была найдена с помощью металлоискателя на поле в марте 2020 года.

Она весит 4,82 грамма и была отчеканена между 802 и 839 гг. во время правления Эгберта короля Уэссекса. Более точно определить дату невозможно из-за ограниченного объема сведений о правлении короля. Монета сделана из чистого золота.

Предположительно, ее отчеканили на монетном дворе в Саутгемптоне или Винчестере. На ней написано имя и титул короля и слово сакс. Отмечается, что такие монеты чеканились по особым случаям и использовались либо для церемоний, либо в качестве статусных подарков. Стоимость ее эквивалентна 360 буханок хлеба.

В аукционном доме Dix Noonan Webb сообщают, что сейчас существуют лишь восемь других монет, отчеканенных в Англии в период с 630 по 1257 гг. Семь из них хранятся в Британском музее.