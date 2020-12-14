АСВ выставило на торги серебряный рубль 1796 года за 217 млн рублей

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) выставляет на торги коллекционную монету - серебряный рубль Санкт-Петербургского монетного двора 1796 года с изображением императора Павла I, сообщается в информации на сайте АСВ.

Монета принадлежит московскому банку "Экспресс-кредит", конкурсным управляющим которого является агентство.

Подлинность монеты подтверждена экспертизой Государственного исторического музея. Это одна из самых редких и дорогих монет в России, степень редкости - R4 (очень редкая). В государственных коллекциях аналогичная монета находится только в собрании Государственного исторического музея.

Портретный рубль был выпущен ограниченным тиражом - серией из нескольких штук - и не пошел в обращение.

Монета представляет собой пробный портретный рубль Павла I, ее штемпель создан одним из лучших медальеров того времени - академиком Императорской Академии художеств Карлом Леберехтом. Ее особая ценность заключается в том, что со времен Петра I на монетах изображался профиль императора, однако Павел I, взошедший на трон в 1796 году, не продолжил эту практику. Вместо портрета в массовом тираже монеты был напечатан текст немного сокращенного девятого стиха 113-го псалма Давида "Не намъ не намъ а имяни Твоему".

Монета будет продана в ходе электронных торгов на площадке "Российского аукционного дома", которые планируется провести 2 февраля. Прием заявок на участие в аукционе открыт, начальная цена лота - 217 млн рублей.

Денежные средства от реализации имущества пополнят конкурсную массу АО КБ "Экспресс-кредит" и будут направлены на удовлетворение требований кредиторов в максимально возможном объеме.

ЦБ РФ отозвал лицензию у "Экспресс-кредита" (тогда он занимал 299-е место по размеру активов) 16 ноября 2016 года в связи с неудовлетворительным качеством активов, неадекватной оценкой принятых в связи с этим рисков, а также вовлеченностью кредитной организации в проведение сомнительных транзитных операций.

В начале 2017 года сообщалось, что отрицательный капитал "Экспресс-кредита" по результатам обследования временной администрации составил 1,144 млрд рублей (до обследования отрицательный капитал указывался равным 229 млн рублей).

Чистая ссудная задолженность банка после обследования сократилась в 2,2 раза, до 754 млн рублей с 1,669 млрд рублей. Активы банка после обследования временной администрации оценивались в 2,664 млрд рублей против 3,579 млрд рублей до обследования. При этом объем обязательств банка перед физлицами составлял 3,452 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы 9 марта 2017 года признал банк несостоятельным и открыл конкурсное производство, возложив функции конкурсного управляющего на АСВ.

Агентством был предъявлен иск о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму 2,8 млрд рублей двенадцати бывших руководителей банка "Экспресс-кредит". Арбитражный суд Москвы в декабре 2019 года отказал АСВ в аресте денежных средств бывших руководителей банка "Экспресс-кредит", в феврале 2020 года Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил определение Арбитражного суда.