Представителю РФ вручили ноту МИД Азербайджана из-за слов Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Временный поверенный в делах России в Баку в воскресенье был приглашен в МИД Азербайджана, где ему была вручена нота, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства республики.

Отмечается, что в ходе встречи была выражена озабоченность в связи с высказываниями в адрес азербайджанского руководства председателя ЛДПР Владимира Жириновского в эфире программы "Итоги с Жириновским" на радио "Комсомольская правда" от 30 июля.

"Также было отмечено, что такое поведение человека, являющегося депутатом Государственной Думы РФ, неэтично, не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией, а безответственные и провокационные заявления, нацеленные на нанесение ущерба этим отношениям, недопустимы. В связи с инцидентом временному поверенному была вручена нота", - говорится в сообщении.

В ходе эфира 30 июля Жириновский в частности заявил, что РФ должна вернуться на все территории Российской империи и Советского Союза, поскольку Южный Кавказ – это зона влияния России, но при этом ни один российский солдат не должен пострадать.

Он также заявил, обращаясь к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, что тот прекрасно понимает, что он может потерять свой пост. По словам Жириновского, если президент США Джон Байден захочет, Алиева "свергнут в течение двух недель", и только Россия сможет его спасти.

"Мы вызываем дорогого руководителя Азербайджана и один на один говорим: Ильхам, твой отец был великий и мудрый человек – Гейдар Алиев. Замечательный, я его знал. Поэтому, Ильхам, у тебя будет территория, которую тебе хочется, но ни одного русского солдата никто не имеет права! Даже посмотреть косо!" - завил лидер ЛДПР.