Туркменское ТВ показало полет Бердымухамедова за штурвалом нового штурмовика

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Президент Гурбангулы Бердымухамедов, находясь с рабочей поездкой в Балканском велаяте (области) страны, ознакомился с поступившими в распоряжение армии новыми военными самолетами и совершил полет на одном из них.

Репортаж об этом показали в понедельник в информационных программах туркменские телеканалы.

Облачившись в специальный костюм, в полной экипировке военного летчика Бердымухамедов занял место за штурвалом нового легкого штурмовика 29-А Super Tucano, предназначенного для решения задач авиационной поддержки сухопутных подразделений.

В репортаже туркменского ТВ показано, как Бердымухамедов, сидя в кабине второго пилота, совершил облет степных просторов и прилегающих к государственной границе гор, а также пролетел над Каспийским морем. В сюжете были продемонстрированы крутые виражи.

В ходе полета туркменский лидер неоднократно сообщал на землю и жестами показывал сопровождавшим его самолетам, что удовлетворен техническими возможностями и состоянием боевой машины.

По завершении тестового полета туркменский лидер согласился с просьбой министра обороны Бегенча Гундогдыева передать в музей строящейся в Ашхабаде военной школы имени Бердымухамеда Аннаева (деда Гурбангулы Бердымухамедова) летную форму, в которой президент находился за штурвалом самолета.

Согласно данным зарубежных изданий, лёгкий штурмовик А-29А Super Tucano разработан бразильской фирмой "Эмбраер" на базе учебно-тренировочного самолета ЕМВ-314. Эта боевая машина предназначена для защиты воздушного пространства, ведения разведки, поддержки действий сухопутных войск, а также необходима для обучения военных лётчиков. К примеру, в соседнем Афганистане штурмовик задействуется в операциях по борьбе с незаконными вооруженными формированиями.

Экипаж штурмовика - два человека, максимальная взлетная масса - 5400 кг, максимальная скорость полета - 560 км/ч, практический потолок - 10600 м, перегоночная дальность - 2 850 км (с двумя подвесными топливными баками), радиус действия - до 750 км в зависимости от профиля полета и боевой нагрузки.