Президент Туркмении награжден медалью "Отважный туркмен"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Меджлис Туркмении решил наградить президента страны Гурбангулы Бердымухамедов медалью Туркменистана Turkmen edermen ("Отважный туркмен") и юбилейной медалью "Garassyz Turkmenistanyn Watan goragcysy" (Защитник независимого Туркменского отечества), сообщило издание "Нейтральный Туркменистан".

Награды президенту вручила председатель парламента Гульшат Маммедова на встрече главы государства с членами Государственного совета безопасности, приуроченной к 30-й годовщине независимости страны.

Президент был награжден за успех его военных реформ и "за особые заслуги по упрочению и защите государственной независимости, суверенитета, территориальной целостности, конституционного строя Туркменистана, укреплению обороноспособности отчизны, стабильности и мира во всем мире", отмечается в постановлении Меджлиса.

Также в постановлении отмечено, что президент "демонстрирует пример совершенной способности, высокого мастерства, мужества и отваги в управлении военной техникой, в том числе очень сложными военными самолетами".

В ходе той же встречи Бердымухамедов вручил членам Госсовета безопасности юбилейные медали "Защитник независимого Туркменского отечества".

Медаль "Отважный туркмен" была учреждена в декабре 2019 года. Ее присуждают военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов за проявленное личное мужество в защите государства, в обеспечении законности и правопорядка, в выполнении особо важных и сложных поручений, а также за особые заслуги в исполнении их служебных обязанностей в условиях, сопряжённых с риском для жизни.