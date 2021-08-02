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Российский турист пропал в Стамбуле

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Российский турист Макар Рагин пропал без вести в Стамбуле 28 июля, его разыскивают полиция и родители, сообщает газета Haberler.

"Гражданин РФ Макар Рагин прибыл на отдых в Стамбул 16 июля и должен был вернуться в Вильнюс, где он учился на программиста, 29 июля. Однако днем ранее турист вышел из отеля и не вернулся. Документы и личные вещи остались в номере. Первым заподозрил неладное владелец отеля, затем стали беспокоится родители, с которыми сын не выходил на связь несколько дней", - пишет издание.

Как отмечает газета, во время отпуска Рагин посещал экскурсии в исторические места, а вечером 28 июля сообщил родителям в соцсетях, что собирается утром на Принцевы острова. "Его вылет в Вильнюс был запланирован на 17:00, но турист так и не сел в самолет. Тогда его семья вылетела в Турцию на поиски сына. Мать пропавшего подала заявление в правоохранительные органы", - пишет Haberler.

По данным издания, полиция начала масштабное расследование инцидента: бригады службы безопасности проверили камеры наблюдения, следуя по маршруту туриста, собирают информацию о людях, с которыми мог контактировать 20-летний россиянин. "Планировалось отследить локацию Рагина по мобильному телефону, но он отключен. Теперь полиция займется архивом его истории в аккаунте Google, чтобы исключить пропажу туриста из-за связей с незаконными организациями", - отмечает портал.

Между тем, полиция рассматривает и другую версию, по которой туриста могли задержать как беженца, и теперь он находится в лагере для мигрантов.

Турция Стамбул

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