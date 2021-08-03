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Советник Байдена обсудил иранскую угрозу с коллегой из Израиля

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился с новым советником по национальной безопасности Израиля Эялем Хулатой, стороны обсудили стратегические вызовы в регионе, включая иранскую угрозу, сообщает Белый дом.

"Салливан и Хулата обсудили стратегические вызовы в регионе, включая угрозу, исходящую от Ирана, и договорились тесно консультироваться по этим вопросам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили нормализацию отношений между Израилем и странами Ближнего Востока.

"Салливан также подчеркнул важность осуществления позитивных шагов в отношении палестинцев, которые имеют решающее значение для мира, безопасности и процветания", - добавили в Белом доме.

Кроме того, Салливан и Хулата затронули тему предстоящего визита в Вашингтон премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.

Израиль США Иран

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