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Байден заявил, что Иран не получит ядерное оружие при его наблюдении

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что не потерпит наличие ядерного оружия в Иране. В этом американский лидер заверил уходящего президента Израиля Реувена Ривлина на их встрече в Белом доме, пишет Associated Press.

Байден подчеркнул, что "Иран никогда не получит ядерное оружие пока я за этим наблюдаю".

Президент США отметил, что ранее отдал приказ о нанесении авиаударов по объектам, которыми, как считают американские военные, пользовались боевики, поддерживаемые Ираном. Цели находились на границе Ирака и Сирии. Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что авиаудары США по проиранским силам нелегитимны и являются актом агрессии по отношению к этим государствам.

На прошлой неделе начальник штаба армии обороны Израиля Авив Кочави встречался с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном, и выразил несогласие со стремлением США вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий.

Иран Израиль Джо Байден США

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