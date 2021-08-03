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Тихановская и Джонсон обсудили в Лондоне помощь белорусам и санкции

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился в Лондоне с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, сообщается в ее телеграм-канале во вторник.

"Встреча с Борисом Джонсоном происходила в главном офисе премьер-министра и продолжалась около 25 минут", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что во время встречи Тихановская и Джонсон обсудили программу помощи гражданскому обществу: политзаключенным и их семьям, студентам, медикам, рабочим и другим. Кроме того, обсуждались санкции против белорусских властей.

"Важно, чтобы они были эффективными и координировались со странами ЕС, США и Канадой", - подчеркивается в сообщении.

Также Тихановская рассказала британскому премьеру про атаки на свободу слова в Белоруссии и взаимопомощь белорусов. Прозвучала информация об инциденте с легкоатлеткой Кристиной Тимановской и гибели на Украине белорусского активиста Виталия Шишова.

Кроме того, согласно сообщению, Тихановская и Джонсон обсудили поддержку белорусской диаспоры в Великобритании, а также возможность поднять белорусский вопрос в международных организациях - ОБСЕ, Совбезе ООН, Совете по правам человека ООН.

Тихановская поблагодарила британского премьера за инициацию Московского механизма, создание международной платформы фиксации преступлений режима и поддержку Белоруссии на всех международных форумах.

Великобритания Борис Джонсон Светлана Тихановская

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