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Умер сербский посол в России Лазански

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В ночь на 4 августа в Белграде умер посол Сербии в России Мирослав Лазански. Президент страны Александр Вучич направил семье дипломата телеграмму с соболезнованиями, сообщила пресс-служба главы государства.

"Сербия потеряла великого человека, ее посла в Российской Федерации, одного из лучших знатоков геополитических возможностей, военной стратегии и тактики, выдающегося журналиста и публициста, и, прежде всего, хорошего человека, который более всего любил Сербию", - говорится в телеграмме.

По сведениям сербских СМИ, Лазански умер от последствий сердечного приступа. Ему был 71 год. Послом в России он был назначен в 2019 году.

Сербия Мирослав Лазаански Белград Александр Вучич

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