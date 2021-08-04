Умер сербский посол в России Лазански

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В ночь на 4 августа в Белграде умер посол Сербии в России Мирослав Лазански. Президент страны Александр Вучич направил семье дипломата телеграмму с соболезнованиями, сообщила пресс-служба главы государства.

"Сербия потеряла великого человека, ее посла в Российской Федерации, одного из лучших знатоков геополитических возможностей, военной стратегии и тактики, выдающегося журналиста и публициста, и, прежде всего, хорошего человека, который более всего любил Сербию", - говорится в телеграмме.

По сведениям сербских СМИ, Лазански умер от последствий сердечного приступа. Ему был 71 год. Послом в России он был назначен в 2019 году.