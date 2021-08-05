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Американский госдеп одобрил продажу партии оружия Тайваню

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Минобороны США сообщило, что американский госдепартамент одобрил продажу Тайваню 40 единиц 155-мм самоходных гаубичных артиллерийских систем M109A6 стоимостью $750 млн.

Пакет будет включать сами гаубицы, почти 1,7 тыс. комплектов систем наведения, запасные части и модернизацию орудий предыдущего поколения, находящихся на вооружении Тайваня, отметил Пентагон.

Он в среду уже уведомил Конгресс о возможной продаже. В то же время в сообщении Пентагона не уточняется, что контракт на поставки уже подписан.

Военное ведомство Тайваня в четверг выразило "искреннюю благодарность" США, заявив, что это поможет повысить "способность его сухопутных войск по быстрому реагированию и огневой поддержке", а также то, что поставки американских вооружений являются "основой для поддержания региональной стабильности".

Китай последовательно решительно выступает против продаж иностранного оружия Тайваню, подчеркивая, что это серьезно нарушает принцип одного Китая, является грубым вмешательством во внутренние дела Китая, нарушением его суверенитета и интересов безопасности.

Минобороны США Тайвань

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