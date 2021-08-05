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В "Грузинской мечте" не сочли возможным восстановить дипотношения с РФ

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В правящей партии Грузии "Грузинская мечта" на данном этапе не видят возможности для начала обсуждения вопроса о восстановлении дипломатических отношений с Россией, однако заявляют о готовности Тбилиси продолжить диалог по гуманитарным и торгово-экономическим вопросам.

"У нас есть очень четко определенная политика по этому вопросу. Есть красные линии, которые связаны с деоккупацией, с нашей западной интеграцией. В рамках этих красных линий, конечно же, все возможно, в целом обсуждение. Это означает, что красные линии не будут нарушены, остальное, посмотрим, о чем речь", - сказал в четверг вечером журналистам председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе журналистам, комментируя заявление МИД РФ о том, что Москва готова к восстановлению двусторонних отношений с Тбилиси в той степени, в какой готова грузинская сторона.

Кобахидзе исключил на данном этапе возможность восстановления дипломатических отношений с Россией.

"Исходя из того, что существуют красные линии, не может быть разговора ни о каких дипломатических отношениях, но что касается торгово-экономических, гуманитарных вопросов, по этому поводу всегда была определенная дискуссия и эта дискуссия может быть продолжена", - сказал он.

Комментируя тему восстановления прямого авиасообщения с Россией, лидер "Грузинской мечты" отметил, что это не только экономический вопрос и в этом заинтересованы сотни тысяч граждан Грузии, проживающие в России.

"В свое время оппозиция (в Грузии - ИФ) сделала все, чтобы создать проблемы нашим гражданам, посмотрим, что будет в будущем", - сказал он.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в 2008 году после пятидневной войны в Южной Осетии и признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. У стран нет диппредставительств на территориях друг друга, отношения поддерживаются через секции интересов при посольствах Швейцарии в Москве и Тбилиси.

Россия Грузия Ираклий Кобахидзе

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