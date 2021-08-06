Вылетающих в Египет россиян попросили приезжать в аэропорты за пять часов

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Россия" предупредила своих пассажиров, что из-за пиковой загрузки аэропортов им лучше прибывать в аэропорты за 2,5-3 часа до вылета, а вылетающим в Египет - за 5 часов.

"В связи с традиционной пиковой нагрузкой в летний сезон возможно образование в аэропортах очередей на предполетном досмотре и стойках регистрации пассажиров", - говорится в сообщении перевозчика.

Отдельно авиакомпания предупреждает пассажиров о введении в аэропортах Египта дополнительных мер, связанных с выполнением требований авиационной безопасности.

Оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России разрешил с 9 августа запустить из Москвы по пять рейсов в неделю на курорты Египта. Допуски на рейсы получила авиакомпания "Россия". С этой же даты регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх начнет выполнять авиакомпания Egypt Air. Прямые рейсы на курорты Египта не выполнялись с ноября 2015 года.