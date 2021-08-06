В Белоруссии признали экстремистским спортивный сайт Тribunа.cоm

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Суд Железнодорожного района Витебска признал экстремистским ресурсом спортивный сайт Тribunа.cоm и его страницы в соцсетях, и запретил их, сообщила в Telegram пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

По ее словам, на страницах Тribunа.cоm администраторы размещали "материалы, призывающие к экстремистской деятельности".

Решение суда было принято по материалам областного управления МВД по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Чемоданова предупредила, что теперь репост сообщений запрещенных ресурсов предусматривает наказание вплоть до ареста по административной статье.

Издание Тribunа.cоm за последний год стало писать не только о спорте, но и о политике. Сайт издания в стране был заблокирован, несколько сотрудников редакции задерживали, журналист Александр Ивулин в июне отбыл 30 суток ареста по обвинению в хранении в квартире бело-красно-белого флага, но по истечении этого срока остался под стражей уже по уголовному делу. Главный редактор "Трибуны" Олег Гарунович в интервью "Нашей ниве" недавно объяснил, что ситуация в стране изменилась и делать вид, что "спорт вне политики" ему кажется уже нечестным.