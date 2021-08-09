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США решили ввести санкции против трех структур из России

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Власти США решили включить в санкционные списки, связанные с законом о нераспространении оружия массового поражения в Иране, КНДР и Сирии (INKSNA), ряд структур, в том числе три из РФ, говорится в документе Госдепартамента США.

Речь идет об Asia-Invest, Charter Green Light Moscow, НПП "Пульсар", а также обо всех их правопреемниках, подразделениях и подконтрольных структурах.

Окончательная публикация соответствующего документа в Федеральном реестре США ожидается во вторник, 10 августа.

В частности, всем органам федеральной власти США запрещено приобретать какие-либо товары или услуги у данных структур, оказывать им помощь, продавать им товары оборонного значения и оказывать прочие услуги в подобной сфере, а также предписано ограничить выдачу лицензий на поставку этим организациям товаров, подпадающих под регулирование американскими властями.

Эти меры должны действовать с момента введения в течение двух лет, за исключением случаев, определенных госсекретарем США.

США Россия

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