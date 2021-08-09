Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:07Заразились
на 09.08В России 6 469 910+22 160В мире 202 728 255+437 309

Лукашенко заявил о финансировании протестов в Белоруссии основателем компании EPAM

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил крупного белорусского бизнесмена, председателя совета директоров IT-компании EPAM Systems Аркадия Добкина в финансировании белорусских протестов.

"Добкин или Дробкин, как его там фамилия. Это уже установлено - он деньги сюда перечислял на протестные акции. А там связан со спецслужбами. Деньги дали - перечислили, а они тут делили. Это ненормально", - сказал Лукашенко во время пресс-конференции в понедельник.

Президент отметил, что сейчас жестко относится к айтишникам.

"Мы еще разберемся там. Пусть особо не торопятся в Беларусь, лучше в Украине пусть поработают. Мы не будем их зажимать, мы не будем им мешать работать, этим айтишникам. Но мы должны видеть все финансовые потоки - об этом мы изначально договаривались - вот это узкое горлышко, сюда деньги поступили, получайте за свою работу", - отметил он.

Лукашенко добавил, что заработанные за произведенный продукт деньги должны оставаться в Белоруссии. "Это главное. Получите свои льготы, и будем видеть, куда тратите свои деньги", - сказал он.

Белоруссия Александр Лукашенко EPAM Systems Аркадий Добкин

Новости

Минфин США ввел новые санкции против Белоруссии

Байден решил расширить санкции против официальных лиц Белоруссии

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

США решили ввести санкции против трех структур из России

Визовый центр Венгрии в Москве перестал выдавать туристические визы

Поджигатель собора в Нанте убил католического священника

Поджигатель собора в Нанте убил католического священника

"Наследника Samsung" освободят из заключения досрочно

Великобритания ввела санкции против Михаила Гуцериева

Великобритания ввела санкции против Михаила Гуцериева

Лукашенко пообещал не участвовать в будущих выборах президента и никого не "проталкивать"

Лукашенко заявил, что уйдет с поста президента "очень скоро"

Лукашенко заявил, что уйдет с поста президента "очень скоро"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');