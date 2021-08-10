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Байден поблагодарил премьер-министра Японии за проведение Олимпиады

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой поблагодарил его за успешное проведение Олимпийских игр в Токио, сообщает Белый дом.

Олимпиада-2020 в Токио

"Президент Джозеф Байден поговорил сегодня с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой, чтобы поблагодарить его за успешное проведение Японией летних Олимпийских игр в Токио", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент США "высоко оценил выступление всех спортсменов и особо подчеркнул успехи японских и американских олимпийцев".

"Президент также подтвердил свою неизменную поддержку проведению Паралимпийских игр в Японии, при этом отметил, что должны быть приняты меры общественного здравоохранения, для того, чтобы олимпийские спортсмены могли соревноваться в лучших традициях олимпийского духа", - заявили в Белом доме.

Олимпиада-2020 проходила с 23 июля по 8 августа. Триумфатором соревнований стала сборная США, получившая 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовых медали. Второе место досталось Китаю (38-32-18), третье - Японии (27-14-17), четвертое - Великобритании (22-21-22).

США Япония Джо Байден Есихидэ Суга Олимпийские игры

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