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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:16Заразились
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В Сиднее вновь зафиксирован антирекорд заражений COVID-19

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В Сиднее за последние сутки выявили самое большое число новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 с начала распространения в стране "дельта" штамма в середине июня, сообщают австралийские СМИ.

В штате Новый Южный Уэльс, где располагается Сидней, за сутки зарегистрировали 356 случаев заражения COVID-19. Премьер штата Глэдис Бережиклян отметила, что практически все эти случаи приходятся на Сидней.

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В Сиднее уже седьмую неделю действует локдаун. Его собирались отменить 28 августа, однако местные власти не исключают продления ограничений на сентябрь.

Как отмечают местные СМИ, до недавнего времени власти справлялись с контролем внутреннего распространения вируса. Однако в середине июня в Австралии зафиксировали вспышку заражения штаммом "дельта". Это произошло после того, как члены иностранного летного экипажа заразили водителя в Сиднее. Затем вирус попал в Мельбурн - второй по величине город страны после Сиднея. Для локализации вспышки в городе ввели жесткие ограничения. Также режим изоляции ввели в штате Южная Австралия, а в Мельбурне карантин продлили на неопределенный период.

Всего в Австралии за время пандемии выявили более 37 тыс. заражений коронавирусом, 943 инфицированных скончались. При этом в стране зафиксировали более 30 тыс. случаев выздоровления после коронавируса.

Австралия Сидней коронавирус

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