Двое альпинистов сорвались при восхождении на пик Победы в Киргизии

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Два альпиниста сорвались во время восхождения на пик Победы в Киргизии. Об этом сообщили во вторник "Интерфаксу" в туристической фирме "Ак-Сай Трэвел".

"Группа альпинистов из Ирана прибыла в Киргизию 18 июля, 4 августа при восхождении на пик Победы один из членов группы Мехри Джафари сорвалась с высоты 6,3 тыс. метров. Однако группа продолжила восхождение", - сказал представитель "Ак-Сай Трэвел".

По его словам, уже 7 августа второй альпинист из этой группы – Адиен Реза – сорвался с высоты 7 тыс. метров.

В турфирме пояснили, что Мехри Джафари является подданной Великобритании иранского происхождения, Адиан Реза – гражданин Ирана.

"Для поиска пропавших был собран спасательный отряд из числа иранских и венгерских альпинистов, однако поиски до сих пор не дали результатов", - сказал собеседник агентства.

Пик Победы расположен к востоку от озера Иссык-Куль в Киргизии на границе с Китаем. Наивысшая точка вершины составляет 7 439 метров.