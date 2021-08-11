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Афганские военные сообщили о гибели 42 талибов в результате спецоперации

В ходе спецоперации силовиков в городе Лашкаргах убито 42 талиба.

Афганские военные сообщили о гибели 42 талибов в результате спецоперации
Военнослужащие афганской армии. Архивное фото
Фото: JALIL REZAYEE/EPA/EPA/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В ходе совместных операций, проведенных национальной армией Афганистана при поддержке ВВС страны на окраине города Лашкаргах, центра провинции Гильмнд, на юге страны, убито 42 боевиков движения "Талибан" (запрещено в России), еще 6 получили ранения, сообщил в среду утром пресс-центр министерства обороны Афганистана.

В миреПрезидент Афганистана Гани прибыл в "северную столицу" страныЧитать подробнее

Между тем, пресс-служба президента Афганистана подтвердила, что глава государства Мухаммад Ашраф Гани прибыл в среду утром в город Мазари-Шариф, центр провинции Балх, на северо-западе страны. Tolo New со ссылкой на источники сообщает, что сегодня в Мазари-Шарифе намечено провести встречу для обсуждения ситуации с безопасностью на севере страны с участием маршала Абдул Рашида Дустума, лидера партии Исламское общество, бывшего губернатора провинции Балх Атты Мухаммада Нура, командующих службами безопасности и обороны провинции Балх. Источники сообщают, что на встрече будет принято решение о координации между силами обороны и народной мобилизацией, а также о том, как начать операции по возвращению территорий, захваченных талибами.

Минувшей ночью в "северную столицу" Афганистана спецрейсом из Кабула в сопровождении нескольких сот спецназовцев прибыл бывший вице-президент, лидер партии Национальное исламское движение (объединяет тюркоязычное население страны) маршал Абдул Рашид Дустум.

Сегодня утром движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) объявило о захвате города Файзабад центра провинции Бадахшан, на северо-востоке Афганистана. Представители талибов также утверждают, что накануне ночью взяли под свой контроль город Пули-Хумри, центр провинции Баглан. Согласно их заявлению, это девятый провинциальный центр из 34 в стране, перешедший под контроль радикалов за последние три дня. Представитель талибов заявляет, что теперь движение контролирует столицы провинций Нимруз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

Афганистан Талибан Лашкаргах

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