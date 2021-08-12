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СБУ сообщила о задержании агента российской военной разведки

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что контрразведчики задержали агента Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Как сообщается на сайте СБУ в четверг, задержанный временно проживал на Украине и по заданию представителей российской спецслужбы за денежное вознаграждение периодически выезжал в зону проведения операции Объединенных сил (ООС) Украины для сбора разведывательной информации.

"Российских кураторов интересовали сведения о задействованных в ООС новейших образцах оружия и военной техники, местах дислокации, личном составе подразделений ВСУ...", - говорится в сообщении на сайте СБУ. Он был задержан во время передачи сведений военного характера представителю спецслужб РФ по электронным каналам связи, сообщила СБУ.

Задержанному сообщено о подозрении по ч.1 ст.258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. По решению суда он взят под стражу. Решается вопрос об объявлении подозрения по ч.1 ст.114 (шпионаж) УК.

Украина СБУ

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