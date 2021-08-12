Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:14Заразились
на 12.08В России 6 534 791+21 932В мире 204 729 264+706 957

Штаммы чумного микроба выявили у популяции сусликов в горах Карачаево-Черкесии

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Активизация природного очага чумы зафиксирована в горных урочищах Карачаевского района Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Управлении Роспотребнадзора по КЧР.

"Специалистами противочумной станции КБР на территории труднодоступных горных урочищ Эникол и Битюк-Тюбе среди популяции сусликов выделены основные штаммы чумного микроба. Это свидетельствует об окончании межэпизоотического периода, который длился более десятилетия", - сказал сотрудник ведомства.

Он отметил, что последняя эпизоотия чумы среди сусликов на территории КЧР была зарегистрирована в 2007 году (эпизоотия – широкое распространение инфекционной болезни среди животных на значительной территории). При этом последние заболевания чумой среди людей на территории Карачаево-Черкесии отмечались более века назад.

"Чтобы инфекция не распространилась за пределы этих малодоступных горных территорий и, самое главное, чтобы в процесс не были вовлечены люди, использующие эти места для хозяйственной деятельности или в целях охоты, специалисты усилили профилактические мероприятия", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, в ЕДДС Карачаевского района сообщили, что населению рекомендовано ограничить в этих местах туристическую, исследовательскую и поисковую деятельность до ликвидации эпизоотических проявлений.

Роспотребнадзор Карачаево-Черкесия

Новости

В Белоруссии задержали экс-кандидата в президенты Дмитриева

В Белоруссии задержали экс-кандидата в президенты Дмитриева

В Турции из-за наводнений погибли пять человек

Пограничники Латвии остановили 91 нелегала на границе с Белоруссией

Пограничники Латвии остановили 91 нелегала на границе с Белоруссией

В страны Средиземноморья пришла сильнейшая жара

В страны Средиземноморья пришла сильнейшая жара

Правозащитники в Белоруссии заявили о задержании бывшего посла в Словакии

Пандемия коронавируса

Границы Новой Зеландии останутся закрытыми до конца года

Границы Новой Зеландии останутся закрытыми до конца года

Что случилось этой ночью: четверг, 12 августа

Пандемия коронавируса

Разведка США не пришла к единому выводу о происхождении коронавируса

Politico сообщило о возможной эвакуации посольства США в Афганистане

Сотни бойцов афганских правительственных сил сдались талибам у Кундуза

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');