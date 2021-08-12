Штаммы чумного микроба выявили у популяции сусликов в горах Карачаево-Черкесии

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Активизация природного очага чумы зафиксирована в горных урочищах Карачаевского района Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Управлении Роспотребнадзора по КЧР.

"Специалистами противочумной станции КБР на территории труднодоступных горных урочищ Эникол и Битюк-Тюбе среди популяции сусликов выделены основные штаммы чумного микроба. Это свидетельствует об окончании межэпизоотического периода, который длился более десятилетия", - сказал сотрудник ведомства.

Он отметил, что последняя эпизоотия чумы среди сусликов на территории КЧР была зарегистрирована в 2007 году (эпизоотия – широкое распространение инфекционной болезни среди животных на значительной территории). При этом последние заболевания чумой среди людей на территории Карачаево-Черкесии отмечались более века назад.

"Чтобы инфекция не распространилась за пределы этих малодоступных горных территорий и, самое главное, чтобы в процесс не были вовлечены люди, использующие эти места для хозяйственной деятельности или в целях охоты, специалисты усилили профилактические мероприятия", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, в ЕДДС Карачаевского района сообщили, что населению рекомендовано ограничить в этих местах туристическую, исследовательскую и поисковую деятельность до ликвидации эпизоотических проявлений.