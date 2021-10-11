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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Попова заявила об увеличении числа очагов чумы в мире

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Одним из рисков сегодняшнего дня является увеличение числа очагов чумы в мире, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы видим изменение границ очагов, например, чумы, связанное с потеплением климата и с антропогенным воздействием на окружающую среду. Мы видим увеличение случаев чумы в мире, и это тоже риски сегодняшнего дня. И таких рисков достаточное количество, поэтому экстренное реагирование сегодня становится наиболее важным", - сказала Попова журналистам в Казани.

Анна Попова Роспотребнадзор

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