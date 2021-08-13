США продолжат помогать афганскому правительству в условиях наступления талибов

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Американские госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин в телефонной беседе с президентом Афганистана Ашрафом Гани заверили, что в условиях наступления движения "Талибан" (запрещено в РФ) продолжают оказывать помощь афганскому правительству, сообщил госдепартамент США.

"Государственный секретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин говорили сегодня с президентом Исламской Республики Афганистан Ашрафом Гани, чтобы подчеркнуть, что Соединенные Штаты по-прежнему вкладывают средства в безопасность и стабильность Афганистана в условиях насилия со стороны талибов", - говорится в сообщении.

Американские чиновники также информировали Гани, что "в свете меняющейся ситуации в области безопасности Соединенные Штаты сокращают гражданское присутствие в Кабуле".

Стороны обменялись мнениями об обстановке в области безопасности в Афганистане, "мерах по сдерживанию насилия и текущих дипломатических усилиях".

Блинкен "подтвердил, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке политического урегулирования конфликта", - информировал госдеп.

В связи с выводом международных вооруженных сил ситуация в Афганистане серьезно ухудшилась, талибы за короткий промежуток времени захватили столицы нескольких афганских провинций и продолжают наступление. США в следующие недели снизят дипломатическое присутствие в Афганистане до базового уровня, и с целью обеспечить отъезд дипломатов временно перебросят в международный аэропорт Кабула дополнительные силы американских военных.