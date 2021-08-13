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Китайский поставщик аккумуляторов для Tesla разместит акции на $9 млрд

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Китайская Contemporary Amperex Technology Co (CATL), один из крупнейших в мире производителей литий-ионных батарей, планирует разместить акции на сумму 58,2 млрд юаней ($9 млрд), чтобы привлечь средства для расширения производственных мощностей.

Акции будут предложены крупным инвесторам в рамках частного размещения, сообщила CATL.

Капитализация CATL с начала текущего года увеличилась на 43% и составляет порядка $180 млрд, что делает ее одной из самых дорогих компаний, акции которых обращаются на биржах материкового Китая.

CATL является поставщиком аккумуляторов для шанхайского предприятия Tesla Inc., а также для многих китайских производителей электромобилей, включая NIO Inc., XPeng Inc. и Li Auto Inc. Доля компании на глобальном рынке аккумуляторов для электромобилей составляет порядка 30%, на китайском – более 50%, пишет The Wall Street Journal.

Выручка CATL в 2020 году увеличилась на 10%, до $7,8 млрд, а в первом квартале текущего года выросла вдвое – до $3 млрд. Чистая прибыль компании в прошлом году составила $864 млн, а в январе-марте этого года – $301 млн.

Чуть более года назад CATL также провела частное размещение акций, в рамках которого привлекла $3 млрд.

Средства от предстоящей продажи акций компания планирует направить на расширение мощностей по выпуску литий-ионных батарей на предприятиях в китайских провинциях Фуцзянь, Гуандун и Цзянсу. Кроме того, она планирует инвестировать в исследования и разработки (R&D), а также использовать часть средств в качестве оборотного капитала.

Китай Tesla

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