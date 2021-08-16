В Баку отвергли обвинения Еревана в гибели армянского военного

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Минобороны Армении заявило о потерях с обеих сторон при обстреле азербайджанскими военными позиции армянской армии на участке населенного пункта Ерасх на границе с Нахичеванской автономной республикой, в Баку обвинения отвергают.

"Утром 16 августа подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по позициям ВС Армении на участке Ерасха. В 09:50 в результате снайперского огня погиб военнослужащий ВС Армении старший прапорщик Ваан Татосян, 1975 г.р.", - заявили в пресс-службе Минобороны в понедельник. В ведомстве отметили, что ВС Азербайджана также понесли потери в живой силе.

Минобороны Азербайджана назвало заявление оборонного ведомства Армении дезинформацией. В министерстве подчеркивают, что позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской автономной республикой в понедельник в 09:30 были обстреляны вооруженными силами Армении.

"Мы заявляем, что целью противоположной стороны в распространении ложной информации является сокрытие факта расстрела армянского военнослужащего в результате внутреннего конфликта", - сообщает Минобороны.