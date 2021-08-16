ОДКБ в ближайшие месяцы проведет учения близ таджикско-афганской границы

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) активно готовит военные учения на границе Таджикистана и Афганистана, они пройдут в ближайшие месяцы, сообщил генсек организации Станислав Зась.

"Уже начата непосредственная подготовка к учениям Коллективных сил ОДКБ, которые в ближайшие месяцы пройдут вблизи таджикско-афганской границы", - говорится в заявлении Зася, распространенном пресс-службой ОДКБ в понедельник.

"Несомненно, что ситуация вокруг Афганистана будет одним из главных вопросов обсуждения в ходе предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в середине сентября в столице Таджикистана Душанбе", - отметил Зась.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан, который председательствует в организации в 2021 году. У ОДКБ есть коллективные силы оперативного реагирования.

Какие учения ожидаются

5 августа пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов сообщил "Интерфаксу", что организация проведет этой осенью в Таджикистане рядом с афганской границей серию учений, в том числе с участием разведывательных подразделений. "В октябре вблизи таджикско-афганской границы в плановом порядке состоятся учения с силами и средствами разведки вооруженных сил государств-членов ОДКБ "Поиск-2021", подразделениями материально-технического обеспечения "Эшелон-2021" и Коллективных сил оперативного реагирования - "Взаимодействие-2021", которые пройдут по единому замыслу", - сказал он.

По словам Зайнетдинова, в ноябре в Таджикистане запланировано тактико-специальное учение "Кобальт-2021" с формированиями сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В рамках этого учения будут отработаны задачи по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований, сказал Зайнетдинов.

Реакция ОДКБ на события в Афганистане

"Стремительное наступление движения "Талибан" (запрещенная в РФ организация), переход под его контроль основной части территории Афганистана, включая государственные границы и столицу - город Кабул, а также фактическая смена власти в стране, существенно влияют на обстановку в Центрально-азиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ и вызывают глубокую обеспокоенность", - отметил генсек.

Зась добавил, что на фоне фактической смены власти в Афганистане в ОДКБ внимательно следят за развитием ситуации на таджикско-афганской границе, подчеркнув, что главной целью Организации остается обеспечение безопасности государств - членов ОДКБ. По его словам, приоритет ОДКБ при этом по-прежнему отдается политико-дипломатическим средствам.

По словам генсека ОДКБ, он провел телефонные переговоры с министром обороны и секретарем совета безопасности Таджикистана, отметив, что таджикские силовые структуры полностью контролируют обстановку на границе, и необходимости задействовать механизмы ОДКБ нет.

При этом Зась пообещал помочь Таджикистану силами ОДКБ в случае дальнейшего обострения обстановки в Афганистане.

Власть талибов в Афганистане

Талибы ("Талибан", запрещенная в РФ террористическая организация) начали активные боевые действия в Афганистане с мая нынешнего года на фоне начавшегося вывода из страны войск США и их союзников.

Силы талибов, вошедшие в воскресенье в Кабул и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, чтобы не допустить кровопролития.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил 10 августа, что "Талибан" контролирует границу с Узбекистаном и Таджикистаном, но обещает не атаковать соседние страны.