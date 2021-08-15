Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:28Заразились
на 15.08В России 6 600 836+21 624В мире 206 807 509+552 966

МИД РФ сообщил о подготовке контактов с главой политического офиса "Талибана"

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии Замир Кабулов сообщил о запланированных контактах с главой политического офиса "Талибана" (запрещен в РФ) Абдул Гани Барадаром в Дохе.

"Сейчас мы будем разговаривать с муллой Барадаром, пока там, в Дохе. Дальше будем смотреть, как это будет", - сказал Кабулов в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК) в воскресенье.

Он отметил, что у России "хорошие отношения" как с покинувшим Афганистан правительством страны, так и с "Талибаном". "Поэтому мы не переживаем", - добавил российский дипломат.

В воскресенье, 15 августа, поступали сообщения о том, что в Кабул начали входить боевики "Талибана". Под их контролем оказалась практически вся территория страны. Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани вылетел в Таджикистан, сообщают СМИ.

Хроника 18 июля – 15 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
МИД Афганистан Талибан

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 15 августа

Новороссийск стал третьим городом Кубани, где из-за непогоды включили сирены

Постояльцев двух десятков гостиниц в Анапе эвакуировали из-за подтоплений

Афганистан во власти талибов

В думском комитете по обороне увидели в наступлении талибов риски для Таджикистана

В думском комитете по обороне увидели в наступлении талибов риски для Таджикистана
Пандемия коронавируса

В РФ выявлено более 21,6 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

В РФ выявлено более 21,6 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

Погибшие в Турции российские летчики награждены орденами Мужества

Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 августа

Четвертое тело погибшего при падении Ми-8 на Камчатке подняли из воды

Что произошло за день: суббота, 14 августа

Путин поручил представить к наградам погибших в крушении Бе-200 военных

Путин поручил представить к наградам погибших в крушении Бе-200 военных
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');