МИД РФ сообщил о подготовке контактов с главой политического офиса "Талибана"

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии Замир Кабулов сообщил о запланированных контактах с главой политического офиса "Талибана" (запрещен в РФ) Абдул Гани Барадаром в Дохе.

"Сейчас мы будем разговаривать с муллой Барадаром, пока там, в Дохе. Дальше будем смотреть, как это будет", - сказал Кабулов в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК) в воскресенье.

Он отметил, что у России "хорошие отношения" как с покинувшим Афганистан правительством страны, так и с "Талибаном". "Поэтому мы не переживаем", - добавил российский дипломат.

В воскресенье, 15 августа, поступали сообщения о том, что в Кабул начали входить боевики "Талибана". Под их контролем оказалась практически вся территория страны. Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани вылетел в Таджикистан, сообщают СМИ.