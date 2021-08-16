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На новой российской орбитальной станции установят аппаратуру для мониторинга космоса

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Специалистов обсерватории Астрономического научного центра (АНЦ), располагающейся в Карачаево-Черкесской республике, привлекут к созданию научной аппаратуры для новой российской орбитальной станции. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Обязательно привлечем их (специалистов АНЦ - ИФ) к созданию Лунной научной базы и научной аппаратуры мониторинга космического пространства, которую планируем установить на Российской орбитальной служебной станции", - сообщил Рогозин в Telegram.

31 июля Научно-технический совет "Роскосмоса" одобрил создание новой российской орбитальной станции.

Россия, как сообщалось, решила строить собственную орбитальную станцию, рассматривается выход из проекта МКС, и связано это с ухудшением технического состояния российского сегмента станции.

"Совет главных конструкторов, рассмотрев текущее состояние РС МКС, отметил, что в связи со старением значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создает дополнительные риски", - говорилось в сообщении "Роскосмоса" по итогам заседания научно-технического совета (НТС) госкорпорации.

Рогозин сообщал, что около 80% оборудования российского сегмента МКС выработали свой ресурс, и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции.

Астрономический научный центр – это негосударственная научная организация, создавшая сеть обсерваторий в Российской Федерации и за рубежом.

Роскосмос Дмитрий Рогозин

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