Доклад по новой орбитальной станции РФ направлен в правительство

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что направил доклад о создании новой российской орбитальной станции в правительство.

"По облику новой орбитальной служебной станции я вам доклад отправил в четверг", - сказал Рогозин вице-премьеру РФ Юрию Борисову, посетившему экспозицию "Роскосмоса" на форуме "Армия-2021".

Ранее в понедельник Рогозин сообщил "Интерфаксу", что решение о включении модулей российского сегмента Международной космической станции в состав новой станции будет принято после разработки эскизного проекта.

"Это будет результат эскизного проекта, который начнется в этом году", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос о включении в состав новой российской орбитальной станции модулей МКС.

Планы по созданию российской орбитальной станции

31 июля научно-технический совет "Роскосмоса" одобрил создание новой российской орбитальной станции.

Завершение эксплуатации МКС запланировано на 2028 год, к этому времени "Роскосмос" должен запустить в работу новую российскую орбитальную станцию.

Как сообщал ранее глава "Роскосмоса", научно-технический совет госкорпорации должен принять решение, каким образом будет формироваться облик новой российской орбитальной станции. "Либо путем наращивания российского сегмента и последующее возможное отделение или высокоширотная станция", - отмечал Рогозин.

Россия, как сообщалось, решила строить собственную орбитальную станцию, рассматривается выход из проекта МКС, и связано это с ухудшением технического состояния российского сегмента станции.

Рогозин сообщал, что около 80% оборудования российского сегмента МКС выработали свой ресурс и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции.

5 июня Рогозин и новый глава NASA Билл Нельсон провели телефонные переговоры. Как сообщили в "Роскосмосе", Нельсон принял приглашение главы российской госкорпорации посетить Россию и предложил продлить работу МКС до 2030 года.

Рогозин в свою очередь отметил, что обсуждение дальнейшей судьбы МКС возможно только после отмены американских санкций в отношении предприятий "Роскосмоса".

Ранее Рогозин сообщал, что они с главой NASA планируют обсудить дальнейшую судьбу МКС. Он отметил, что Россия может отказаться от планов покинуть МКС после 2025 года, если удастся договориться с США о коммерческом использовании российского сегмента станции.

Сообщалось, что Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года, передав ответственность за свой сегмент партнерам по станции. При этом отмечалось, что Россия может продолжить поддерживать свой сегмент при финансовом участии США.

Альтернативой станет создание национальной орбитальной станции, первый модуль которой планируют запустить в 2025 году, а завершить развертывание в 2035.

Несколько российских космических предприятий, среди них самарский РКЦ "Прогресс" и "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ЦНИИмаш), были внесены в санкционные списки США. Это означает, что теперь американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции фигурантам "черного списка".

Глава "Роскосмоса" назвал санкции в отношении космических предприятий - РКЦ "Прогресс" и ЦНИИмаш - незаконными.