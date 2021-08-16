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Оказавшийся в Дубае экс-министр обороны Афганистана пообещал скоро вернуться в страну

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Бывший министр обороны Афганистана Бисмилла Мухаммади опроверг сообщения о своем бегстве в Пакистан.

"Друзья, которые написали и распространили слух о том, что я сбежал в Пакистан, - это ложь, я прибыл в Дубай с двумя моими сыновьями и скоро вернусь в Панджшер (провинция в Афганистане - ИФ)", - написал генерал в понедельник в твиттере.

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Он также утверждал, что бывший президент Ашраф Гани отправился в Пакистан.

Накануне, когда СМИ сообщили о приезде боевиков "Талибана" (террористическая организация, запрещена в России) в Кабул, появилась информация о бегстве Гани за границу. Достоверной информации о его нынешнем местонахождении до сих пор нет.

Афганистан ОАЭ Дубай Бисмилла Мухаммади

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