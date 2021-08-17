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Япония продлила режим ЧС из-за COVID-19 до 12 сентября

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Правительство Японии продлило режим чрезвычайного положения из-за коронавируса до 12 сентября, сообщает ABC News.

В связи с продолжающимся распространением коронавируса режим ЧС продлится в Токио, Осаке, Окинаве и трех других регионах, а также распространится на Киото, Хего и Фукуоку. Изначально планировалось, что режим ЧС закончится в конце августа, то есть продолжится и на Паралимпийских играх, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября.

"Всплеск инфекций достигает тревожных рекордных максимумов", - заявил премьер-министр Есихидэ Суга после встречи с другими министрами по поводу этого шага.

О решении будет официально объявлено во вторник, сказал Суга.

Хроника 09 января 2020 года – 17 августа 2021 годаПандемия коронавируса
COVID-19 коронавирус Япония

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