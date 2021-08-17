Таиланд приблизился к открытию для россиян, привитых "Спутником"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Центр управления ситуацией с COVID-19 (CCSA) при правительстве Таиланда одобрил для некоторых курортных регионов страны возможность принимать туристов с прививкой "Спутник V". Об этом сообщает издание Bangkok Post.

"Глава туристического управления Таиланда (TAT) Ютасак Супасорн заявил о том, что CCSA в понедельник одобрил для всех провинций, готовых принимать туристов, возможность въезда с прививкой от коронавируса вакциной "Спутник V". Это должно устранить препятствия для прибытия российских гостей", - пишет издание. О сроке начала действия этого решения не сообщается.

Сейчас в Таиланд могут въезжать только туристы, привитые вакцинами из списка Всемирной организации здравоохранения (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, AstraZeneca-SKBio, Johnson&Johnson, Sinopharm).

Супасорн также заявил, что правительство с 16 августа решило упростить для иностранных туристов с одобренными ВОЗ прививками правила пребывания на Пхукете и сократить срок обязательного пребывания на полуострове до 7 дней. После этого они могут отправляться на 7 дней в другой регион, но должны зарегистрировать свой маршрут и получить сертификат въезда (COE). Как предполагается, таким образом можно будет, помимо Пхукета, посетить острова Самуй, Пханган, Ко Тао в провинции Сураттхани, а также на курортах провинции Краби.

Въезд на Пхукет для привитых иностранных туристов без карантина открылся 1 июля в рамках правительственной программы "Песочница Пхукета". Несмотря на сохраняющиеся жесткие ограничения, в том числе запрет на продажу алкоголя в ресторанах и барах, провинция с этого момента приняла более 35 тыс. гостей, которые провели в отелях почти 400 тыс. ночей. Средняя загрузка отелей выросла с 5% до почти 20% в июле.

По словам Супасорна, программа признана успешной, и поэтому решено расширить ее на несколько других регионов. Проведя 14 дней на Пхукете и других курортах в рамках программы, туристы могут перемещаться по стране без ограничений.

Представители тайского турбизнеса считают, что этот шаг правительства позволит улучшить ситуацию с бронированием отелей, начиная с октября, по мере приближения высокого сезона.

Как отмечает сайт SCMP, Таиланд стал одной из стран, экономика которых наиболее пострадала от пандемии коронавируса и связанных с ней жестких ограничений на поездки. На иностранных туристов до 2020 года приходилось 70% доходов от туризма, в 2020 году зарубежный турпоток сократился на 83%. Появление нового штамма "Дельта" разбило надежды властей и туротрасли страны на возобновление туризма в этом году. Кроме того, восстановить туризм Таиланду мешает один из самых низких уровней вакцинации среди азиатских стран.

"Правительство Таиланда сейчас пытается найти баланс между строгими ограничениями для сдерживания распространения коронавируса и необходимостью вывода экономики из кризиса. В Таиланде нет сильного рынка внутреннего туризма, который мог бы заместить международный, поэтому закрытие границ ударило по экономике страны сильнее, чем, например, в Китае или Японии. Введение программы "Песочница Пхукета" – признание правительства, что необходим новый подход к пандемии, а политика "полной нетерпимости" к ней больше не работает", - пишет издание.