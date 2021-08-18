Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Эрдоган заявил о готовности принять лидеров "Талибана"

Эрдоган заявил о готовности принять лидеров "Талибана"
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду о готовности Турции принять лидеров "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ), сообщает в среду информационное агентство "Анадолу".

"Турция готова к сотрудничеству любого рода ради мира в Афганистане, благополучия наших соотечественников и для защиты интересов Турции (в регионе - ИФ)", - заявил президент Турции.

"Мы заявляли ранее, что можем принять лидеров "Талибана". Мы сохраняем эту позицию и сегодня", - сказал он, добавив, что Турция "приветствует умеренные заявления лидеров "Талибана".

Эрдоган подчеркнул, что Турция будет "поддерживать братский Афганистан в хорошие и трудные времена" при любом руководстве.

В настоящее время движение "Талибан", согласно сообщениям СМИ, установило контроль на всей территории Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Аэропорт используется для эвакуации иностранцев, находящихся в стране, а также афганцев, получивших убежище за рубежом.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган Афганистан Талибан

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Комбинация вакцин "Спутник Лайт" и AstraZeneca показала мощный иммунный ответ

Комбинация вакцин "Спутник Лайт" и AstraZeneca показала мощный иммунный ответ
Афганистан во власти талибов

Гани заявил, что "иностранцы" планировали убить его в Кабуле

Афганистан во власти талибов

США заявили, что не считают Гани существенной фигурой для Афганистана

Афганистан во власти талибов

Гани заявил, что покинул Афганистан не по своей воле и не увозил с собой деньги

Гани заявил, что покинул Афганистан не по своей воле и не увозил с собой деньги

Что произошло за день: среда, 18 августа

Таиланд разрешил привитым "Спутником V" россиянам въезжать в страну

Таиланд разрешил привитым "Спутником V" россиянам въезжать в страну
Афганистан во власти талибов

Бежавший президент Афганистана Гани находится в ОАЭ

Бежавший президент Афганистана Гани находится в ОАЭ
Афганистан во власти талибов

Столтенберг счел бессмысленным присутствие НАТО в Афганистане без США

Столтенберг счел бессмысленным присутствие НАТО в Афганистане без США
Афганистан во власти талибов

В соцсетях сообщили о казни талибами в Кандагаре четырех человек

Уходящая с поста канцлера Меркель обсудит Афганистан в Москве

Уходящая с поста канцлера Меркель обсудит Афганистан в Москве
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');