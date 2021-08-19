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Число жертв землетрясения на Гаити возросло почти до 2,2 тысяч человек

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Число жертв землетрясения, произошедшего на Гаити в субботу, достигло 2189 человек, сообщают СМИ со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что эта цифра может возрасти, поскольку поиск оставшихся в живых в значительной степени затруднен проливными дождями, обрушившимися на страну.

Премьер-министр Гаити Ариэль Генри, ранее объявивший о введении в стране чрезвычайного положения сроком на один месяц, заявил, что население разочаровано медленным прибытием помощи в пострадавшие районы.

В видеообращении в среду вечером он признал, что страна находится в бедственном положении.

"Гаити сейчас стоит на коленях", - сказал он.

В субботу утром по местному времени у побережья Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2, за которым последовало несколько афтершоков, объявлялась угроза возникновения цунами. В стране введено чрезвычайное положение. Больше всего пострадала юго-западная часть Гаити, но ощутили землетрясение во всех странах Карибского бассейна.

Гаити

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