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Пропавшего в Абхазии российского подростка нашли с травмами в каньоне

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС Абхазии нашли 15-летнего подростка из Казани, пропавшего накануне вечером в окрестностях Гагрского района. Он сорвался в каньон и получил травмы, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы МЧС республики Роман Лабия.

По словам подростка, он упал в каньон во время прогулки. Мальчик доставлен в Гагрскую районную больницу.

Как сообщалось, накануне родители подростка решили сплавиться по реке Хашупсе и оставили сына в горной местности одной из верхних точек каньона. Вернувшись, они не обнаружили мальчика.

Каньон реки Хашупсе - узкий скальный коридор, образованный водами реки Хашупсе в известняковых горных породах. Уровень воды в летнее время, как правило, невысок, но после обильных дождей в июле он сильно поднялся.

Абхазия

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