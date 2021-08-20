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Сирия отразила израильскую ракетную атаку над Дамаском

Ударам израильских самолетов подверглись также объекты в окрестностях города Хомс

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Сирия отразила ракетную атаку на Дамаск и пригороды со стороны Израиля, сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.

"Сирийские зенитчики отразили атаку в небе над Дамаском и поразили большую часть ракет", - добавил источник.

Военный источник сообщил, что в четверг вечером Израиль начал воздушную ракетную агрессию с юго-восточной стороны Бейрута, нацелившись на окрестности Дамаска и Хомса.

Ранее, 20 июля, заместитель руководителя Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить сообщил, что Армия Сирии применила комплексы противовоздушной обороны российского производства, чтобы отразить 19 июля ракетные удары израильских истребителей. По его словам, 19 июля четыре израильских истребителя вошли в воздушное пространство Сирии через подконтрольную США зону.

Сирия Израиль

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